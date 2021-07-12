Суд в Тверской области запретил сайты по продаже медсправок

Нарушения в сети Интернет выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Молоковского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены сайты по продаже медицинских справок и больничных листов без прохождения медосмотра.

Доступ на страницы являлся свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля

Прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о признании информации запрещенной к распространению. Требования прокурора судом удовлетворены.

Решение суда обращено к немедленному исполнению и направлено в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области для включения сайтов в список запрещенных.