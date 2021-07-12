В пьяной драке житель Тверской области убил знакомого

Обстоятельства убийства устанавливают следователи Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя поселка Рамешки. Мужчину подозревают в убийстве знакомого.

По версии следствия, 11 июля двое пьяных мужчин поссорились и в ходе конфликта один ударил другого ножом в шею. Потерпевший умер на месте происшествия.

Подозреваемого задержали. Устанавливаются детали и обстоятельства убийства.

Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. Расследование продолжается.