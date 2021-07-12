Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 июля 2021 15:41

В Тверской области мужчина убил сожительницу ножом в шею

И скрылся с места преступления
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
По факту убийства ведется следствие

По факту убийства ведется следствие

Фото: Евгения ГУСЕВА

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве сожительницы.

10 июля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома в Нелидово ударил сожительницу ножом в шею и скрылся. От полученной травмы потерпевшая скончалась.

На место выезжали следователи, полиция и криминалисты.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.

Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.