У жительницы Твери украли шесть золотых колец

Золото мужчина сдал в ломбард Фото: Анна КОЛГАНОВА

В полицию обратилась 43-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что из её квартиры на улице Орджоникидзе украли шесть золотых колец стоимостью 100 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские выяснили, что украшения лежали на полке, а накануне в гости заходил 22-летний знакомый сына потерпевшей.

Золотые украшения подозреваемый сдал в ломбард, а деньги потратил. По статье "Кража" на него завели уголовное дело.