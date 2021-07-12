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Происшествия12 июля 2021 15:16

У жительницы Твери украли шесть золотых колец

Злоумышленник проник в квартиру
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Золото мужчина сдал в ломбард

Золото мужчина сдал в ломбард

Фото: Анна КОЛГАНОВА

В полицию обратилась 43-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что из её квартиры на улице Орджоникидзе украли шесть золотых колец стоимостью 100 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские выяснили, что украшения лежали на полке, а накануне в гости заходил 22-летний знакомый сына потерпевшей.

Золотые украшения подозреваемый сдал в ломбард, а деньги потратил. По статье "Кража" на него завели уголовное дело.