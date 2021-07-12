В Твери задержали 23-летнего закладчика наркотиков

Закладчика задержали на улице Твери Фото: Алексей БУЛАТОВ

23-летнего молодого человека задержали на одной из улиц Твери во время организации тайника-закладки.

По ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу.

Во время обыска у него обнаружено и изъято несколько электронных весов, упаковочный материал и наркотическое средство.

По ходатайству следователя на добытые преступным путём денежные средства, находящиеся на банковском счёте фигуранта, судом наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.