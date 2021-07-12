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Общество12 июля 2021 13:47

Почти 15,5 тысяч человек посетили «Ставку Сталина» в Тверской области

В 2021 году в в Ржевском филиале Музея Победы «Ставка Сталина» стартовал новый выставочный проект «Герои Ржева»
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Музей «Ставка Сталина» стал филиалом Музея Победы в 2017 году. Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей «Ставка Сталина» стал филиалом Музея Победы в 2017 году. Фото: ФГБУК «Музей Победы»

В Ржевский филиал Музея Победы «Ставка Сталина» в Тверской области экскурсиями возят посетителей не только из тверского региона, но и из Москвы, Подмосковья, северной столицы. За первое полугодие текущего года там побывали почти 15,5 тысяч человек.

Музей располагается по адресу: Тверская область, Ржевский район, деревня Хорошево, д. 26а.

Музей «Ставка Сталина» стал филиалом Музея Победы в 2017 году. Он располагается в небольшом деревянном доме под Ржевом. Именно в нём Верховный главнокомандующий провел ночь с 4 на 5 августа 1943 года и там он впервые отдал приказ о проведении в Москве салюта в честь освобождения в ходе Курской битвы Орла и Белгорода.Количество посетителей музея увеличивается год от года.

В этом году в «Ставке Сталина» организовали новый выставочный проект «Герои Ржева». Сюда привозят раритеты из фондов Музея Победы.

«Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – приводит слова губернатора Игоря Рудени пресс-служба областного правительства.