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Общество12 июля 2021 11:44

Указом Президента РФ награжден председатель Тверского областного суда

Он работает в судебной системе с 1982 года
Алексей АНДРЕЕВ
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Тверской судья удостоен высокой награды Российской Федерации.

Тверской судья удостоен высокой награды Российской Федерации.

Фото: "КП" Архив

За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» удостоен председатель Тверского областного суда Александр Карташов. Указ о награждении, в том числе тверского судьи, подписал Президент Владимир Путин.

Вклад Александра Карташова в развитие судебной системы отметил губернатор Игорь Руденя.

Александр Карташов окончил Саратовский юридический институт имени Д. И. Курского. В судебной системе работает с 1982 года.

На должность председателя Тверского областного суда на шестилетний срок полномочий был повторно назначен в ноябре 2015 года указом Президента РФ.

Александр Карташов. Фото: ТОС

Александр Карташов. Фото: ТОС