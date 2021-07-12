Указом Президента РФ награжден председатель Тверского областного суда

Тверской судья удостоен высокой награды Российской Федерации. Фото: "КП" Архив

За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» удостоен председатель Тверского областного суда Александр Карташов. Указ о награждении, в том числе тверского судьи, подписал Президент Владимир Путин.

Вклад Александра Карташова в развитие судебной системы отметил губернатор Игорь Руденя.

Александр Карташов окончил Саратовский юридический институт имени Д. И. Курского. В судебной системе работает с 1982 года.

На должность председателя Тверского областного суда на шестилетний срок полномочий был повторно назначен в ноябре 2015 года указом Президента РФ.