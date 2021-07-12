В Тверскую область в поисковый лагерь имени легендарного снайпера приехала дальневосточная смена

В лагере имени Федора Охлопкова открыли специальную смену. Фото: предоставлено ПТО

В Тверской области недалеко от Ржевского мемориала работает военно-патриотический лагерь поисковиков, названный в честь легендарного якутского снайпера, фронтовика, Героя Советского союза Федора Охлопкова. На днях там прошла церемония открытия открытия «дальневосточной» смены - приехали 48 студентов из вузов республики Саха (Якутия).

Они под руководством наставников будут две недели искать останки погибших в годы Великой Отечественной войны под Ржевом советских солдат.

Как сообщило областное правительство, проект «дальневосточной» смены инициирован Фондом ветеранов Крайнего Севера «ЭРЭЛ (Надежда)» и является победителем конкурса Президентских грантов 2021 года.

Приветственный адрес участникам «дальневосточной» смены направил губернатор Игорь Руденя. Глава региона напомнил, что память о героях Великой Отечественной войны тесно связывает Тверскую область и республику Саха (Якутия).

Кроме студентов с Дальнего Востока в лагере работают ещё более 200 поисковиков.

СПРАВКА КП

Военно-патриотический лагерь имени Фёдора Матвеевича Охлопкова был открыт в августе 2020 года по инициативе руководства Республики Саха (Якутия) при поддержке правительства Тверской области.

Легендарный «снайпер без промаха» Федор Охлопков был одним из двух тысяч якутян, сражавшихся с врагом на Ржевской земле. В память о них по инициативе республики в 1994 году в деревне Филькино Ржевского района был построен мемориал всероссийского значения, в 2005 году рядом с мемориалом был возведен храм-часовня святого Николая Чудотворца. Сейчас на плитах мемориала высечено уже 1182 имени красноармейцев – уроженцев Якутии.