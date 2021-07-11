Синоптики спрогнозировали, когда закончится жара в Тверской области

Полегче дышать жителям Твери станет к выходным - температура понизится до +28. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Температура воздуха в Твери в июле каждый день бьет температурный рекорд - жарко и днём +33°. Удушающий зной и штиль - такая погода держится в Тверской области почти месяц с небольшими послаблениями.

По прогнозам синоптиков в ближайшие четыре дня милости от природы ждать не придётся - будет так же удушливо жарко, такой прогноз дают синоптики Тверского гидрометцентра. Но, ближе к выходным в регион придут дожди с грозами и уже в субботу днём столбик термометра не поднимется выше +26°.

Плюс в субботу метеорологи ожидают затяжной ливень в Твери, так что в низинах и на улицах с плохой ливневкой возможны подтопления. В целом, конец июля будет тёплым, но удушающей жары синоптики не прогнозируют.

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