Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 июля 2021 20:40

Синоптики спрогнозировали, когда закончится жара в Тверской области

Жаркая погода в Тверской области продержится до следующих выходных
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полегче дышать жителям Твери станет к выходным - температура понизится до +28.

Полегче дышать жителям Твери станет к выходным - температура понизится до +28.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Температура воздуха в Твери в июле каждый день бьет температурный рекорд - жарко и днём +33°. Удушающий зной и штиль - такая погода держится в Тверской области почти месяц с небольшими послаблениями.

По прогнозам синоптиков в ближайшие четыре дня милости от природы ждать не придётся - будет так же удушливо жарко, такой прогноз дают синоптики Тверского гидрометцентра. Но, ближе к выходным в регион придут дожди с грозами и уже в субботу днём столбик термометра не поднимется выше +26°.

Плюс в субботу метеорологи ожидают затяжной ливень в Твери, так что в низинах и на улицах с плохой ливневкой возможны подтопления. В целом, конец июля будет тёплым, но удушающей жары синоптики не прогнозируют.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.