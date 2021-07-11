Пьяный водитель на «шестерке» врезался в ограждение моста в Тверской области

Фото с места аварии у моста. Фото: ГИБДД по Тверской области

Днём 11 июля под Бежецком пьяный водитель на «Жигулях» шестой модели врезался в ограждение моста. Подробности сообщили в региональном ГИБДД.

ДТП на дороге Бежецк – Присеки – Васюково. 42-летний водитель "шестёрки" въехал в ограждение моста через Мологу. За рулём он был один, и был пьян.

У машины помята фара, бампер, вылетело лобовое стекло. Мужчина отделался ссадинами и ушибом грудной клетки.

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