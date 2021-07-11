По улице в Твери ползала экзотическая змея маисовый полоз

Вот такая змея ползала в Твери - безвредная, желтая и страшная. Фото: VK/ «Осторожно, Тверь!»

Экзотическая змея жёлтого цвета ползала у жилого дома в Твери. Видео ползущей по асфальту змеи вечером 10 июля было опубликовано в группе «Осторожно Тверь!».

Очевидцы засняли эту пеструю жёлтую ленту, ползущую по асфальту на бульваре Шмидта и выложили в сеть. Сообщение перепостили крупные городские паблики.

«Будьте осторожны на Шмидта 35 у кого-то уползла змея . Актуально на 23:00. Сообщили в службу спасения» - предостерегли читателей админы паблика.

В комментариях читатели предположили, что по расцветке это маисовый полоз, эта змея родом из Северной Америки, и для людей он абсолютно безвреден. Комментаторы сошлись на том, что змея, видимо, сбежала из домашнего террариума, некоторые даже захотели взять ее себе.

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