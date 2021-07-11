Актриса Елена Захарова показала, как проводит отпуск в элитном отеле в Тверской области

Актриса Елена Захарова отдыхает на пляже отеля в Конаково. Фото: Instagram/@lenazaharova57

Фотографии с пляжа на реке Шоша в Тверской области на своей странице в Инстаграм выложила известная актриса, звезда сериалов «Кадетство», «Мама-детектив», «Простые истины» 46-летняя Елена Захарова.

- Прекрасный,солнечный выходной на пляже. Люблю солнышко. На закате оно особенно нежное, - подписала фотографии актриса в своем микроблоге.

На фото в коротком летнем комбинезоне и купальнике актриса в солнцезащитных очках позирует на берегу Волги. Как геотег к фото значится элитный пятизвёздочный отель в Конаково, тот, где не так давно концерт дала топовая группа Little Big. Музыканты тоже выступали на берегу на специально обустроенной сцене.

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