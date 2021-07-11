В Тверской области прививку от коронавируса сделали 236 тысяч человек

Число вакцинированных в регионе растёт. Фото: ПТО

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку по данным на 11 июля сделали 236 133 человек, за последние сутки – 2460 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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