55-летний мужчина погиб, отмечая свой юбилей на Тверце в Тверской области

Мужчина отправился купаться пьяным и утонул. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

55-летний юбилей отмечал на берегу Тверцы мужчина в Торжокском районе, в деревне Савинское Мирновского сельского поселения. Как сообщает издание gorodtorzhok.ru, мужчина отправился купаться в состоянии алкогольного опьянения, и утонул.

Прибывшие на место трагедии спасатели нашли его тело в воде днём 10 июля.

Напомним, купаться в состоянии опьянения категорически запрещено. Погибнуть можно и трезвым - сейчас в регионе стоит аномальная жара. Так, пару недель назад на пляже в Конаковском районе на глазах у отдыхающих утонул молодой парень. Он был трезв, скорая пыталась его реанимировать в течение получаса, но усилия медиков были тщетны.

При возникновении подобных ситуаций на воде, звоните в службу спасения по телефону: 112.

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