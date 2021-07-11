Пьяную женщину сбила ночью машина в Торжке Тверской области

У пострадавшей женщины диагностировали ушибы и черепно-мозговую травму.

В ночь на 11 июля пьяную женщину сбила машина в Торжке Тверской области. Подробности аварии сообщили в ГИБДД.

ДТП произошло на улице Степана Разина возле дома №47. 33-летняя женщина-пешеход попыталась перебежать в неположенном месте перед приближающей иномаркой Suzuki Liana. Водитель не увидел ее и не успел затормозить.

В результате ДТП пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. В ГИБДД также сообщили, что у женщины были признаки алкогольного опьянения.

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