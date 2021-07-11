Комфортный отдых на природе предлагают в Тверской области. Фото: ПТО

Отдых на природе в Тверской области туристам предлагают около 20 кемпингов и глэмпингов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Власти региона делают упор на развитие туриндустрии и заявляют о поддержки этого направления. Так четыре глэмпинга Тверской области уже получили господдержку в рамках федерального конкурса на развитие своих объектов.

Это глэмпинги в Осташковском городском округе, Зубцовском и Пеновском районах. Им предоставлено финансирование на закупку хаусботов, реализацию туристических программ, развитие турсервисов и других направлений.

Поддержку этому перспективному виду деятельности оказывает региональное Правительство. Так, в июне 2021 года на заседании Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям одобрена реализация в Калязинском районе проекта по созданию палаточного кемпинга и туристических троп для прогулок. Проект будет реализован на особо охраняемой природной территории «Острова Спировские».

- Для нашего региона туристическая индустрия является значимым направлением экономики. Туриндустрия – это занятость коренного населения, развитие малого и среднего бизнеса, – заявил губернатор Игорь Руденя.

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