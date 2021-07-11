Молодой водитель не справился с управлением и врезался в дерево под Тверью

Фото с места аварии. Фото: ГИБДД по Тверской области

20-летний водитель за рулём отечественной легковушки 10 июля не справился с управлением и врезался в дерево. Об этом сообщает региональное ГИБДД.

УГИБДД сообщает, что авария произошла на 18 километре автодороги Тверь - Тургиново в Калининском районе. По предварительной версии, 20-летний водитель не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет, где врезался в дерево. Молодого человека увезла скорая помощь до прибытия патруля полиции. Обстоятельства ДТП и характер травм пострадавшего уточняются.

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