В Тверской области 10 июля выявлено 254 новых случая коронавируса

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

По данным на 10 июля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 254 человека.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 48 140 заболевшим. Выздоровело за минувшие сутки 134 человека. Всего с начала пандемии 42 354 жителя излечились от коронавируса. 1238 человек скончались. За минувшие сутки 10 человек умерли от COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 233 700 человек, 9 июля – 7 141 человек. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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