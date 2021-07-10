В Тверской области с шиномонтажа украли инструменты и деньги

Подозреваемого в краже задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратился 35-летний владелец шиномонтажа в Калининском районе. Мужчина рассказал, что из мастерской украли деньги и инструменты.

Полицейские опросили работников и возможных свидетей. По подозрению в краже задержан ранее судимый 33-летний житель Твери.

Мужчина устроился на работу в шиномонтажную мастерскую и уже на второй день после трудоустройства совершил хищение. Деньги он потратил.

Ущерб составил 11 500 рублей. На фигуранта завели уголовное дело.