Труженица тыла Мария Карповна Кузьмина отмечает столетие в Тверской области

Труженица тыла Мария Карповна Кузьмина отмечает юбилей Фото: Ольга ТРОФИМОВА

10 июля 2021 года 100-летний юбилей в Тверской области отмечает ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла и жительница Ржева Мария Карповна Кузьмина.

- Доблестный труд вашего поколения в годы Великой Отечественной войны, искренняя преданность Родине, которую вы пронесли через всю жизнь – это опора и гордость нашей страны. Благодарю Вас за Ваш подвиг, за мирное небо над Россией, - поздравил именинницу губернатор Игорь Руденя.

Мария Карповна Кузьмина родилась в Смоленской области. Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".