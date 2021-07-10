На городском пляже в Твери волонтеры привели в порядок баскетбольную площадку

Волонтеры покрасили кольца, заменили сетку Фото: ПТО

В центре Твери волонтеры взялись за обновление баскетбольной площадки. Спортивный объект расположен на территории городского пляжа. Там проходят любительские и профессиональные турниры.

Директор баскетбольного клуба «Тверь», председатель Президиума Тверской областной федерации баскетбола Максим Дмитриев обратился к руководителю Тверского добровольческого центра "МыВместе" Юлии Сарановой с просьбой привести площадку в порядок.

- Важно создавать такие условия, чтобы у любого жителя города была возможность взять свой мяч и прийти поиграть в волейбол или баскетбол с друзьями. На самом деле, нам в Твери нужно больше таких открытых площадок в шаговой доступности во всех районах города. Развитие массового, дворового спорта - очень важная задача, и конечно, не только для областного центра, но и для всех территорий региона, - считает Юлия Саранова.

Баскетболисты вместе с волонтерами поменяли баскетбольные кольца, заменили сетку, убрали пыль и мусор.

10 июня на площадке нарисуют новую разметку. В День города, 18 июля, тут состоится турнир по уличному баскетболу.