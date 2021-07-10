Горсад Твери приглашает на творческие мастер-классы, выставки и квесты 10 июля

Горсад приглашает на развлекательную программу Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

10 июля в городском саду для жителей и гостей Твери организована развлекательная программа.

С 13:00 до 18:00 будет работать выставка фотографий "ГОРСАД. РЕТРОСПЕКТИВА", у бокового входа в парк со стороны Горьковской библиотеки.

С 13:00 до 16:00 пройдут творческие мастер-классы. Исторический квиз с подарками от городского сада начнется в 14:00 возле фонтана.

Интерактивный исторический квест по территории городского сада - в 15:00, сбор участников возле поклонного креста Михаилу Тверскому, напротив центрального входа.

Концерт акустической музыки с 16:00 до 17:00.

Экскурсия по парку пройдет с 17:00 до 18:30. Сбор участников возле фонтана.