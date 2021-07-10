В Тверской области от коронавируса привито 233 700 человек

В Тверской области продолжается массовая вакцинация Фото: ПТО

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 233700 жителей. 9 июля вакцинировались 7141 человек.

По словам губернатора Игоря Рудени, регион взял хороший темп по вакцинации от коронавирусной инфекции, необходимо сохранить эту тенденцию в дальнейшем.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.