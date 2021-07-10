Ржевский район Тверской области отмечает 92 года со дня основания

Ржевский район отмечает 92 года со дня основания Фото: ПТО

10 июля исполнилось 92 года со дня основания Ржевского района. В эту дату традиционно отмечается День русской деревни.

- В русской деревне сформировался национальный характер нашего народа, который отличается трудолюбием, добротой и гостеприимством, глубокой любовью к родной земле. Эти качества присущи жителям ржевского края, давшего России множество выдающихся людей: промышленников, мореплавателей, ученых, писателей, защитников Родины, – поздравил жителей губернатор Игорь Руденя. – Мы никогда не забудем подвиг огромной духовной силы, совершенный на ржевской земле воинами Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мемориал Советскому солдату является символом народной памяти о защитниках Родины, преклонения перед их мужеством, стойкостью, самоотверженностью.

На Ржевско-Вяземском выступе советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными, общие потери с учётом раненых составили более 1,1 миллиона человек.