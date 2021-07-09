Тверская область присоединилась к всероссийской социальной кампании «Твой ход! Пешеход»

На пресс-конференции обсудили старт акции "Твой ход! Пешеход" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В конференц-зале УГИБДД УМВД России по Тверской области 7 июля состоялась пресс-конференция, посвященная старту новой всероссийской социальной кампании «Твой ход! Пешеход».

Мероприятия пройдут в онлайн и офлайн форматах в 15 регионах - Московской, Астраханской, Архангельской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Магаданской, Омской, Пензенской, Ярославской областях, города Севастополя, республиках Бурятия, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Ямало-Ненецком автономном округе.

Вопрос обеспечения безопасности пешеходов, в частности несовершеннолетних, в Тверской области ставится очень серьезно.

- Администрацией города совместно с Госавтоинспекцией была проделана большая работа. В частности, появились новые светофоры в местах, где наиболее часто фиксировались ДТП, установлено более 10 тысяч погонных метров пешеходных ограждений, активно используются искусственные неровности, - сказал замглавы администрации города Твери Денис Черных.

Сами пешеходы, с учетом принятых мер, стали сознательнее и внимательнее на дорогах.

- Количество ДТП с пешеходами в области неуклонно сокращается. Только в текущем году число наездов на них снизилось более чем на 15%, а число погибших в подобных происшествиях - на 40%, - отметил начальник областного УГИБДД Дмитрий Арзанов.

В 2021 году из областного бюджета запланировано выделить на мероприятия по безопасности дорожного движения 100 млн рублей. Планируется установка 6,5 тысяч погонных метров (п.м.) пешеходных и барьерных ограждений, 183 светофорных объектов, 45 тысяч п.м. элементов освещения, 82 искусственных неровности, устройство 5 тысяч п.м. разметки на пешеходных переходах.

Как отметила директор по проектной работе экспертного центра «Движение без опасности» Валентина Кульбицкая, исследование, проведенное перед стартом кампании, показало ключевые болевые места пешеходной безопасности: пешеходы перекладывают ответственность за безопасность на водителя, не знают правил дорожного движения, чувствуют себя неуверенно на дороге и подают негативный пример детям.

Социальная кампания «Твой ход! Пешеход» станет важным элементом развития безопасного дорожного пространства, повысит осведомленность и сознательность всех участников движения.