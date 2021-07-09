Фестиваль "Творчество" пройдет на набережной Степана Разина в выходные

Фестиваль "Творчество" пройдет на набережной Степана Разина Фото: Виктория ЖУКОВА

10 и 11 июля на набережной Степана Разина будет работать фестиваль "Творчество". Для гостей подготовлены мастер-классы по рисованию, танцам, программированию. На набережной будут работать уличные кафе в стиле "Street-Food" и ярмарка.

Работа фестиваля 10 июля начнется в 10:00 утра. Откроются уличые кафе и ярмарка. Мастер-классы начнутся в 11:00.

В 12:00 откроется художественная выставка Ирины Маховой (пергола), а у моста пройдет благотворительная акция.

С 18:00 до 20:00 состоится выступление театра танца Duende у кинотеатра "Звезда".

11 июля стрит-фуд начнет работу в 10:00 утра, откроются торговые ряды.

12:00-15:00 пройдет фотовыставка Карины Осокиной "Fill the fantasy".

Пройдут благотворительные акции и мастер-классы по рисованию.