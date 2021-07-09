Ход вакцинации от коронавируса обсудили на заседании оперштаба Тверской области

Ход вакцинации обсудили на заседании оперштаба Фото: ПТО

Тверская область вошла в число регионов-лидеров по количеству вакцинированных от коронавируса жителей.

9 июля на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что самый большой прирост по числу привившихся отмечен в Тверской области, Москве, Краснодарском крае и других регионах.

Ход вакцинации от COVID-19 и другие вопросы обсуждались также 9 июля на заседании оперштаба региона под руководством губернатора Игоря Рудени. Глава региона подчеркнул – Тверская область взяла хороший темп по вакцинации от коронавирусной инфекции, необходимо сохранить эту тенденцию в дальнейшем.

В течение прошлой недели в Тверской области прививку от коронавирусной инфекции сделали более 32 тысяч жителей. Всего привито более 226 тысяч жителей.