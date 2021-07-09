В Твери организованы поиски 15-летней Александры Шелест

Девушка ушла из дома и пропала Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери организованы поиски 15-летней Александры Шлест. Утром, 8 июля, девушка ушла из дома и до сих пор не вернулась.

По данному факту Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Полицейские, криминалист и следователь выезжали по месту последнего пребывания девушки. Также осматривались улицы, подъезды, круглосуточные кафе. Поиски несовершеннолетней продолжаются.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.