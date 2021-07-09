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Общество9 июля 2021 16:43

Организацию оштрафовали за колейность на дороге в Тверской области

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Организацию оштрафовали за плохое состояние дороги

Организацию оштрафовали за плохое состояние дороги

Фото: Валерий РОМАНОВ

Прокуратурой Жарковского района в ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, допущенные предприятием дорожного хозяйства.

В ходе проверки на участках дороги Вороны – Троицкое – Новоселки – Полоска установлена колейность, что создает угрозу совершения дорожно-транспортных происшествий.

Прокурором района в отношении ответственного должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении, назначен штраф 20 тыс. руб.

Руководителю организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены.