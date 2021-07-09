На карьерах в Твери установили туалет с пандусом и пеленальным столиком

Туалет на пляже в Константиновке Фото: vk.com/papa_egoriy_hrabriy

В Твери на карьрах в Константиновк установили общественный туалет. До этого место отдыха не было благоустроено - развлечений для отдыхающих хватало, а вот элементарных удобств не было. - Кто-то скажет - фигня какая... А я считаю, что это событие, достойное внимания. На Константиновских карьерах поставили общественный туалет. С водой, автоматическим светом, вентиляцией, пандусом и даже пеленальным столиком! - написал в соцсети мстный житель Михаил Плетнев.

Мужчина гулял с детьми и обнаружил цветную "кабинку". Хотя строение и кабинкой назвать сложно. Помещение достаточно просторное и выглядит внушительно.

Установлен туалет на пляже со стороны Савватьевского шоссе.