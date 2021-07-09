Музыкант и композитор Илья Fender даст живой концерт в горсаду Твери

Концерт начнётся в 16:00. Фото: Горсад Твери vk.com/gorsad_tver

В ближайшую субботу, 10 июля, в городском саду Твери состоится живой акустический концерт музыканта и композитора Ильи Иванова, известного как Илья Fender.

Концерт начнётся в 16:00. Меломанов будут ждать недалеко от туристского информационного центра (ТИЦ). Он находится по правую руку от входа в горсад со стороны улицы Советской.

"Приходите в Городской сад за хорошим настроением. Когда, если не летом, можно отлично отдохнуть, потанцевать под приятную музыку," - приглашают организаторы концерта на страничке горсада в соцсети.