Госавтоинспекция Тверской области продолжает проверку автобусов

Госавтоинспекторы продолжают проверку автобусов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Госавтоинспекция Тверской области проводит сплошные проверки автобусов и водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

С начала года проведена 351 проверка, выявлено 442 нарушения. За минувшую неделю, с 2 по 8 июля проверено 32 автобуса, выявлено 4 нарушения.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.