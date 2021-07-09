Нило-Столобенская пустынь отмечает 30-летие возрождения в Тверской области

Монастырь в честь святого Нила Столобенского был основан на озере Селигер в 1594 году. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Один из красивейших российских монастырей - Нило-Столобенская пустынь, что в Осташковском районе Тверской области, - отмечает 30-летие своего возрождения.

Монастырь в честь святого Нила Столобенского был основан на озере Селигер в 1594 году. Закрыли его в 1928-м. В советский период в зданиях обители размещались детская колония, госпиталь и дом престарелых.

Церкви монастырь возвратили 1991 году.

"Знамением этого возрождения стало возвращение честных мощей преподобного Нила из Осташкова в Нило-Столобенскую пустынь в 1995 году, привлекшее тысячи паломников. Рака с мощами преподобного была установлена в Богоявленском соборе, где она и находилась в дореволюционные годы", - рассказывает сайт Тверской епархии.

В честь праздника возрождения монастыря сегодня там были совершены Божественная литургия и крестный ход. Кроме того в полдень 9 июля на территории обители открыли памятник герою Первой мировой войны, полковому священнику иеромонаху Амвросию (Матвееву), постриженику Нило-Столобенской пустыни.