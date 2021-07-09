В Тверской области 9 июля коронавирусом заразились ещё 248 человек

Рост заболеваемости в регионе продолжается, не смотря на вакцинацию. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

По данным на 9 июля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 248 человек

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 47 886 заболевшим. Выздоровело за минувшие сутки 184 человека. Всего с начала пандемии 42 220 жителей излечились от коронавируса. 1228 человек скончались. За минувшие сутки смертей 11 человек скончались от COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку по данным на 9 июля сделали 226 559 человек, за последние сутки – 4308 человек. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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