За полгода картофель в Тверской области подорожал в 2,5 раза

Картофель в Тверской области становится всё дороже. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Информацию об изменении цен на продукты за первое полугодие 2021 года опубликовал Тверьстат.

В июне 2021 года по сравнению с декабрём 2020 года на рост цен на продовольствие больше всего повлияло подорожание картофеля и овощей.

При этом картофель подорожал в 2,5 раза, овощи – на 36,7%. Фрукты и цитрусовые выросли в цене на 2,8%.

От 5,1 до 14,4% прибавили в цене сладости, фруктово-ягодные консервы, рыбопродукты, крупы и бобовые, мука, мясо и птица.

На 0,9 – 5,0% подорожали сыры, чай, молоко, макароны, безалкогольные напитки, хлеб, алкоголь, мороженое, мясные консервы, сахар, колбасы, масло.

Подешевели за первое полугодие яйца (-18,8%), творог (-3,7%), кофе (-1,3%), овощные консервы (-1,1%).