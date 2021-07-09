В Твери ограничат вход в несколько заброшенных зданий

По настоянию прокуратуры доступ в здания ограничен Фото: архив "КП"

Прокуратурой Пролетарского района в ходе проверки на улице Константина Заслонова и улице Спартака выявлены аварийно-опасные здания, проход в которые не ограничен.

Оконные проемы и двери не закрыты, стекла выбиты, рамы отсуствуют, в помещения имеется свободный доступ посторонних лиц, что создает угрозу жизни и здоровью неопределённого круга лиц, в том числе несовершеннолетних.

Судом, по иску прокурора, департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери вынесено обязательство ограничить доступ любых лиц внутрь нежилых зданий.

Решение суда не вступило в законную силу.