В Тверской области вор проник в дачный дом и вынес ценные вещи

Фигурант находится под стражей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В полицию обратилась 36-летняя жительница Москвы. Женщина рассказала, что ее дачный дом в деревне Ошитково Кимрского района обокрали. Злоумышленник проник в дом через подвал и похитил продукты питания и ТВ-приставку. Ущерб потерпевшая оценила в 16 000 рублей.

На место выехала полиция, опросила свидетелей, обследовала территорию. В ходе розыска злоумышленника установили. Им оказался неработающий 40-летний житель села Горицы Кимрского района.

Фигурат рассказал, что проезжал мимо дачного дома потерпевшей на велосипеде и увидел, что хозяева давно не приезжают: территория возле дома заросла травой. Поэтому он воспользовался случаем и залез в дом.

По статье "Кража" на мужчину завели уголовное дело. Он находится под стражей.