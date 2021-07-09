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Происшествия9 июля 2021 13:49

В Тверской области вор проник в дачный дом и вынес ценные вещи

В помещение он проник через подвал
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Фигурант находится под стражей

Фигурант находится под стражей

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В полицию обратилась 36-летняя жительница Москвы. Женщина рассказала, что ее дачный дом в деревне Ошитково Кимрского района обокрали. Злоумышленник проник в дом через подвал и похитил продукты питания и ТВ-приставку. Ущерб потерпевшая оценила в 16 000 рублей.

На место выехала полиция, опросила свидетелей, обследовала территорию. В ходе розыска злоумышленника установили. Им оказался неработающий 40-летний житель села Горицы Кимрского района.

Фигурат рассказал, что проезжал мимо дачного дома потерпевшей на велосипеде и увидел, что хозяева давно не приезжают: территория возле дома заросла травой. Поэтому он воспользовался случаем и залез в дом.

По статье "Кража" на мужчину завели уголовное дело. Он находится под стражей.