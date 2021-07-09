В Тверской области мошенник украл и случайно разбил антикварные статуэтки

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию заявила 87-летняя жительница Конаково и сообщила, что некий незнакомец под предлогом реставрации завладел редкими керамическими фигурками стоимостью 20 000 рублей.

Полицейские начали розыск. На месте криминалисты изъяли следы обуви и рук преступника.

Личность подозреваемого установили. Им оказался безработный 41-летний житель Конаково. Мужчина был ранее судим.

Статуэтки он планировал продать в антикварный магазин, но по дороге упал и всё разбил.

По мнению оперативников, фигурант может быть причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Тверской области.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.