226 559 жителей Тверской области вакцинировались от коронавируса

В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения Фото: ПТО

В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Прививку сделали 226 559 жителей. 8 июля вакцинировались 4308 человек.

Накануне в регион поступила новая партия вакцины – 35 700 доз.

- На следующей неделе тоже будет поставка. С Минпромторгом России согласован график, - сказал 8 июля в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Игорь Руденя.

Сделать прививку в Тверской области можно в 57 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122.