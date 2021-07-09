Уличные тренажеры установили в селе Михайловское Тверской области

Новая плоащдка оборудована под навесом Фото: ПТО

Новая спортивная площадка с уличными тренажерами и навесом появилась в селе Михайловское Лесного муниципального округа Тверской области. Деньги были выделены из бюджета области.

- Обеспечение доступности занятий физкультурой и спортом – очень важная задача. Открытие новых спортивных площадок – часть работы в рамках демографического пакета, которая ведется во всех муниципалитетах региона, – считает губернатор Игорь Руденя.

Всего в 2021 году спортивные объекты появятся в 24 муниципалитетах Верхневолжья.

Комплекты уличных тренажеров уже установлены в Кувшинском, Лихославльском, Торопецком, Жарковском, Кимрском районах, Западнодвинском муниципальном округе и Нелидовском городском округе.

Работы в других муниципалитетах планируется завершить к 1 сентября.