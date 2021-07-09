300-летие экспедиции Витуса Беринга отметили в Твери

Участников проекта торжественно встречали на пристани в Твери Фото: администрация Твери

8 июля в Тверь прибыли московские юнармейцы – участники похода по следам экспедиции Витуса Беринга. Ученики и педагоги 709-й школы организовали поход "Маршрутами Беринга". Первым этапом проекта стал поход на байдарках по маршруту Ржев-Старица-Тверь. В Твери гостей торжественно встретили ученики школы № 17.

- Знание истории страны, память о подвигах и достижениях предков – одна из основ для воспитания подрастающего поколения россиян, – обратилась к участникам заместитель главы администрации города Твери Людмила Хоменко. – Образовательный туризм, путешествия по маршрутам первооткрывателей и понимание исторической сути их открытий позволяют наиболее полно изучить знаменательные события и биографии людей, которыми гордится Россия.

Участникам похода провели экскурсию по Твери, вручили памятные сувениры и дипломы.

Следующие этапы похода пройдут по Каме и Пермскому краю до города Оса. Завершится поход в сентябре на Камчатке.