Темпы строительства детской областной больницы в Твери будут ускорены

Губернатор Игорь Руденя подтвердил в прямом эфире, что ускорит строительство детской областной больницы в Твери. Фото: ПТО

Игорь Руденя в эфире телеканала «Россия 24» Тверь 8 июля подтвердил планы по ускорению строительства Детской областной клинической больницы. Соответствующие договорённости были достигнуты на недавней встрече главы региона с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

- Было принято решение об ускорении строительства. Работа движется, финансирование подтверждено. Для нас это не просто объект нового уровня здравоохранения для детей, это ещё и комплекс, который вместе с областной больницей, перинатальным центром будет формировать медицинское ядро. Там предусмотрено строительство инфекционной больницы для детей, гостиницы для проживания родителей, это новое высокотехнологичное оборудование, возможность проведения диспансеризации, - сказал губернатор.

Напомним, первый камень на стройплощадке Игорь Руденя и Сергей Чемезов заложили в июне прошлого года. Работы выполняет дочерняя организация Ростеха компания РТ-СоцСтрой. Новая ДОКБ рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. Здесь будет создано 17 отделений, в том числе онкогематологическое и офтальмологическое. В отдельном блоке разместится отделение патологии новорожденных, а также реанимация и хирургия для младенцев.

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