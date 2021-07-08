Водитель фургона заснул за рулём и врезался в фуру на трассе М10 в Тверской области

В аварии пострадал водитель фургона. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Вечером 8 июля фургон врезался в припаркованный на обочине грузовик на 360-м километре трассы М10 в Бологовском районе Тверской области. По информации региональной Госавтоинспекции, водитель фургона мог заснуть за рулём.

Признаки алкогольного опьянения у водителя фургона отсутствовали. В результате аварии он получил ушибленную рану затылка. Водитель большегруза не пострадал.

Госавтоинспекция напоминает: за руль опасно садиться в состоянии сильной усталости или недосыпа.