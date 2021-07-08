Губернатор заверил, что дефицита вакцины от коронавируса в Тверской области не будет

Губернатор Игорь Руденя стал гостем традиционного вечернего телеэфира.
Фото: ПТО
Прямой эфир с губернатором Игорем Руденей на телеканале «Россия 24» Тверь вечером 8 июня начался с темы вакцинации от коронавируса.
Старшая медсестра поликлиники Краснохолмской ЦРБ Татьяна Кубаля попросила главу региона направить в медучреждение достаточное количество вакцины, так как на прививку записалось много пациентов.
-Все поручения будут даны сегодня же, – заверил Игорь Руденя.
Губернатор сообщил, что в Верхневолжье поступила очередная партия вакцины - 35700 доз.
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