На нескольких улицах в Твери с 8 июля перекроют движение

На время ремонта в центре Твери ограничат движение и парковку Фото: Алина НИЗАМОВА

С 8 июля в центре Твери на нескольких улицах из-за ремонта дорог ограничат движение и парковку транспорта. Работы будут провдиться в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Движение и парковка прекращена с полуночи 8 июля:

- по улице Рыбацкой, участку улицы Салтыкова-Щедрина (от улицы Рыбацкой до набережной Степана Разина) и проездам вдоль домов №№ 31 и 35 по улице Советской – до 23:00 вечера 12 июля;

- по Студенческому переулку – до 23:00 вечера 15 июля.

Работы проводит АО «АБЗ-Дорстрой». На месте проведения работ выставлены дорожные знаки, а также обеспечена возможность проезда спецтранспорта оперативных и экстренных служб.