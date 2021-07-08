Медали "За любовь и верность" получили 19 семейных пар из Тверской области

Торжественная церемония прошла в Вышнем Волочке Фото: ПТО

8 июля в День семьи, любви и верности в Тверской области 19 семейным парам вручили медали «За любовь и верность». Торжественная церемония прошла в Вышнем Волочке.

В числе награжденных – шесть семей из Твери. Это родители пятерых детей Алексей и Елена Васильевы, родители девяти детей Владимир и Татьяна Шуваловы, многодетные родители Денис и Марина Борковы, Юрий и Алёна Зиновьевы. Также награждены Галина и Валентин Шелковы, которые в августе отметят 57 лет совместной жизни, Юрий и Людмила Яковлевы, чей брак был зарегистрирован 45 лет назад. 47 летний юбилей отметили Виктор и Валентина Козловы из Вышнего Волочка.

Также на церемонию приехали пары из Ржева, Кимр, Городни, Красного Холма, Торжка, Спирово и Редкино. Все они отмечают важные и значимые даты в семейной жизни и награждены медалями.