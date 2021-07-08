С Днем семьи, любви и верности жителей Твери поздравят с телебашни

С Днем семьи жителей поздравят с телебашни Фото: Евгения ГУСЕВА

День семьи, любви и верности отмечается сегодня, 8 июля. По случаю праздника по всей России проходит акция. На телебашнях городов включаются архитектурно-художественные подсветки. В акции участвуют: Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Тула, Екатеринбург и другие города, в том числе и Тверь.

Поздравления будут транслироваться и на медиафасадах Останкинской башни.

Тверской областной радиотелевизионный передающий центр (филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети) включит ночную подстветку на телевизионной вышке на улице Андрея Дементьева в Твери. На телебашне зажгутся 20 прожекторов и более 1200 светодиодных ламп.