Производство комплектующих для фильтров воды запущено в Тверской области

Новое производство запущено на заводе в Редкино Фото: ПТО

Производитель труб и резервуаров HELYX (ООО «БиоПласт») запустил на заводе в Редкино Тверской области новое производство комплектующих для фильтров воды при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП).

- Главная задача – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места, – считает губернатор Игорь Руденя.

В конце 2019 года ООО «БиоПласт» получило федерально-региональный заем по программе «Проекты развития» на сумму 23 млн рублей. Из них 16,1 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности, 6,9 млн рублей – Фонд развития промышленности Тверской области. Совокупный бюджет проекта превысил 45 млн рублей.

Производство направлено на импортозамещение напорных и мембранных корпусов из композитных материалов для систем водоочистки. Их будут выпускать по 1000 штук в год.

В настоящее время подобные корпуса для фильтрации и умягчения воды закупаются преимущественно в Европе и Китае. Предприятие намерено к 2024 году занять 35-40% российского рынка.