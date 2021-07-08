В Тверской области завершился слет "Школы молодого поисковика"

В слете приняли участие поисковики из муниципалитетов региона Фото: ПТО

8 июля в Тверской области завершился слёт "Школа молодого поисковика". Он проходил на базе Калашниковского колледжа Лихославльского района. На слет съехались бойцы молодежных поисковых отрядов из Твери, Кашинского городского округа, Оленинского муниципального округа, Калининского, Лихославльского, Старицкого, Торопецкого и Конаковского районов.

- Поисковое движение растёт, всё больше молодых людей объединяется в отряды. Военно-патриотическая работа формирует мировоззрение, – считает губернатор Игорь Руденя.

Организованная поисковая работа в тверском регионе ведется с 1988 года. За это время найдено и предано земле 70 тысяч останков погибших защитников Отечества, установлено более 5 100 имен без вести пропавших воинов. В работе активно участвуют студенты и школьники Верхневолжья. Молодежные поисковые отряды организованы в муниципалитетах.