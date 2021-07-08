Подрядчик похитил деньги, предназначенные для ремонта больницы в Твери

Подрядчик похитил полтора миллиона рублей Фото: Анастасия Осипова

Следователем отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Следственного управления УМВД России по городу Твери завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина, являясь подрядчиком, выполнял ремонтные работы в здании одной из городских больниц и, используя служебное положение, похитил полтора миллиона рублей.

Преступление было совершено в 2020 году. Следователем допрошены должностные лица медицинского учреждения и проектной организации, проведены очные ставки, собраны доказательства.

Имущество фигуранта арестовано в качестве возмещения причиненного ущерба.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 187 УК РФ направлено в суд. Максимальное наказание за содеянное - лишение свободы на срок до десяти лет.